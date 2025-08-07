«МЮ» снизил цену на Гарначо до £ 50 млн, он рассчитывает на переход в «Челси» — Джейкобс

«Манчестер Юнайтед» хочет выручить £ 50 млн (€ 57,5 млн) с потенциальной продажи 21-летнего крайнего нападающего Алехандро Гарначо, предметный интерес к которому проявляет «Челси». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сумма в £ 50 млн — это на £ 10 млн меньше, чем «красные дьяволы» требовали за переход аргентинского футболиста минувшей зимой. При этом на текущий момент «синие» ведут переговоры с манкунианцами с целью ещё снизить цену на игрока.

Подчёркивается, Гарначо рассчитывает, что его переход в лондонский клуб состоится.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

