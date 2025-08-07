«Кто такой Балеба?» Рио Фердинанд отреагировал на слухи о новичке «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд лаконично прокомментировал новость о возможном переходе в клуб полузащитника «Брайтона» Карлоса Балеба. Ранее издание L'Équipe сообщило, что «красные дьяволы» являются фаворитами в борьбе за подписание игрока.

По данным СМИ, на 21-летнего камерунца, помимо «Юнайтед», претендуют «Арсенал» и «Ливерпуль». Сообщается, что зимой «Манчестер Сити» пытался подписать опорника, но отказался из-за суммы отступных в размере € 120 млн.

«Кто такой Балеба???» — написал Фердинанд в соцсети X.

Фото: Рио Фердинанд в соцсети X

Карлос Балеба перешёл в «Брайтон» из «Лилля» за € 27 млн в августе 2023 года. За французским клубом, по информации СМИ, осталось право на 20% от суммы следующей продажи игрока. Всего за два года Балеба провёл 77 матчей за «Брайтон» во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.