Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кто такой Балеба?» Рио Фердинанд отреагировал на слухи о новичке «Манчестер Юнайтед»

«Кто такой Балеба?» Рио Фердинанд отреагировал на слухи о новичке «Манчестер Юнайтед»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд лаконично прокомментировал новость о возможном переходе в клуб полузащитника «Брайтона» Карлоса Балеба. Ранее издание L'Équipe сообщило, что «красные дьяволы» являются фаворитами в борьбе за подписание игрока.

По данным СМИ, на 21-летнего камерунца, помимо «Юнайтед», претендуют «Арсенал» и «Ливерпуль». Сообщается, что зимой «Манчестер Сити» пытался подписать опорника, но отказался из-за суммы отступных в размере € 120 млн.

«Кто такой Балеба???» — написал Фердинанд в соцсети X.

Фото: Рио Фердинанд в соцсети X

Карлос Балеба перешёл в «Брайтон» из «Лилля» за € 27 млн в августе 2023 года. За французским клубом, по информации СМИ, осталось право на 20% от суммы следующей продажи игрока. Всего за два года Балеба провёл 77 матчей за «Брайтон» во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Материалы по теме
Развязка ключевой трансферной саги! «МЮ» перехватил топ-форварда у конкурента
Развязка ключевой трансферной саги! «МЮ» перехватил топ-форварда у конкурента
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android