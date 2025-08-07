Гол Кейна помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и лондонский «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 12-й минуте счёт во встрече открыл нападающий хозяев Гарри Кейн. На 61-й минуте вингер «Баварии» Кингсли Коман укрепил её преимущество. На 74-й минуте полузащитник немецкого гранда Ленарт Карл довёл счёт до разгромного. Через шесть минут полузащитник Уисдом Майк забил четвёртый мяч «Баварии».

Последний раз команды встречались в товарищеском матче в 2024 году. В той игре «Бавария» одержала победу со счётом 3:2.

