Гол Кейна помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и лондонский «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
07 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 Кейн – 12' 2:0 Коман – 61' 3:0 Карл – 74' 4:0 Майк – 80'
На 12-й минуте счёт во встрече открыл нападающий хозяев Гарри Кейн. На 61-й минуте вингер «Баварии» Кингсли Коман укрепил её преимущество. На 74-й минуте полузащитник немецкого гранда Ленарт Карл довёл счёт до разгромного. Через шесть минут полузащитник Уисдом Майк забил четвёртый мяч «Баварии».
Последний раз команды встречались в товарищеском матче в 2024 году. В той игре «Бавария» одержала победу со счётом 3:2.
