Джованни Симеоне перешёл из «Наполи» в «Торино»

Аргентинский нападающий Джованни Симеоне перешёл из «Наполи» в «Торино», сообщается на сайте туринского клуба.

Стороны заключили соглашение о годичной аренде с опцией обязательного выкупа при выполнении определённых условий. Также футболист подписал с «Торино» контракт до 30 июня 2028 года с возможностью продления ещё на сезон.

В 33 матчах прошедшего клубного сезона Симеоне забил два гола и отдал две результативные передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн. Джованни Симеоне — сын главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

По итогам прошедшего сезона «Торино» занял 11-е место в турнирной таблице Серии А.