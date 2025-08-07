Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«РБ Лейпциг» и «Манчестер Юнайтед» проведут товарищеский матч в рамках сделки по Шешко

«РБ Лейпциг» и «Манчестер Юнайтед» проведут товарищеский матч в рамках сделки по Шешко
Комментарии

Стали известны дополнительные детали трансфера форварда Беньямина Шешко из «РБ Лейпциг» и «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Sky Sport Germany, среди прочего, клубы договорились о проведении товарищеского матча как части сделки по трансферу Шешко в английскую команду.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, форвард обойдётся «Манчестер Юнайтед» в € 76,5 млн и € 8,5 млн в качестве бонусов. Как сообщает немецкое издание, бонусная часть трансферной суммы легко достижима, а за товарищеский матч «РБ Лейпциг» заработает € 1,5-2 млн.

Кроме того, по информации источника, в договоре прописан потенциальный доход немецкого клуба от любой будущей продажи игрока.

Материалы по теме
Развязка ключевой трансферной саги! «МЮ» перехватил топ-форварда у конкурента
Развязка ключевой трансферной саги! «МЮ» перехватил топ-форварда у конкурента
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android