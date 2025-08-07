«РБ Лейпциг» и «Манчестер Юнайтед» проведут товарищеский матч в рамках сделки по Шешко

Стали известны дополнительные детали трансфера форварда Беньямина Шешко из «РБ Лейпциг» и «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Sky Sport Germany, среди прочего, клубы договорились о проведении товарищеского матча как части сделки по трансферу Шешко в английскую команду.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, форвард обойдётся «Манчестер Юнайтед» в € 76,5 млн и € 8,5 млн в качестве бонусов. Как сообщает немецкое издание, бонусная часть трансферной суммы легко достижима, а за товарищеский матч «РБ Лейпциг» заработает € 1,5-2 млн.

Кроме того, по информации источника, в договоре прописан потенциальный доход немецкого клуба от любой будущей продажи игрока.