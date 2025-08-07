Скидки
Стало известно, будет ли «Барселона» искать замену Мартинесу, переходящему в «Аль-Наср»

Стало известно, будет ли «Барселона» искать замену Мартинесу, переходящему в «Аль-Наср»
Минувшим летом центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес отклонил вариант с переездом в Саудовскую Аравию, однако заключил с сине-гранатовыми джентльменское соглашение, что в случае нового предложения нынешним летом «блауграна» беспрепятственно отпустит 34-летнего футболиста. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, несмотря на скорый уход испанского игрока из «Барселоны», спортивный директор сине-гранатовых Деку не планирует выходить на трансферный рынок и покупать нового центрального защитника. Подчёркивается, что ранее Деку отмечал избыток футболистов на указанной позиции у каталонского клуба.

Центральный защитник является игроком «блауграны» с лета 2023 года. За этот период Мартинес принял участие в 71 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Романо сообщил о скором переходе защитника «Барселоны» в «Аль-Наср»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

