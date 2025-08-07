Деле Алли планирует продолжать играть, несмотря на слухи про завершение карьеры

29-летний английский полузащитник «Комо» Деле Алли не планирует прекращать играть, несмотря на слухи о завершении карьеры, сообщает New York Times.

По данным источника, Алли готов немедленно покинуть «Комо», проведя всего шесть месяцев в итальянском клубе, но не планирует завершать свою игровую карьеру.

Ранее итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что Алли тренируется отдельно от «Комо» на летнем сборе и раздумывает о завершении карьеры.

Алли дебютировал за итальянскую команду в марте 2025 года и получил красную карточку через девять минут после выхода на замену. С тех пор он не появлялся на поле. За последние два с половиной года англичанин принял участие в одном официальном матче.

Алли подписал контракт с «Комо» 19 января 2025 года. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Последним клубом Алли был «Эвертон». На его счету также 37 матчей за национальную команду Англии, в которых он забил три гола.