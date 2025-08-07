Президент «ПСЖ» обозначил цель для команды на грядущий сезон

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи присутствовал на тренировочной базе парижского клуба, где обратился к футболистам команды.

«Нас будут ждать. Все команды захотят победить нас, потому что мы — чемпионы Европы. Наша цель — выиграть всё», — приводит слова Аль-Хелаифи RMC Sport.

Подчёркивается, что к игрокам также обратился главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике: «В этом году мы будем сильнее. И это начнётся на следующей неделе».

В минувшем сезоне парижский клуб стал чемпионом Франции, завоевал Кубок Франции и выиграл Лигу чемпионов. Также команда Луиса Энрике дошла до финала клубного чемпионата мира.

13 августа «ПСЖ» встретится с «Тоттенхэмом» в матче Суперкубка УЕФА.

