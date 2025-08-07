«Интер» может подписать Санчо или Нкунку вместо Лукмана — GdS

«Интер» рассматривает альтернативные варианты для нападающего Адемолы Лукмана, по переходу которого «нерадзурри» продолжают переговоры с «Аталантой». В скором времени «Интер» намерен сделать третье предложение в размере € 45 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн в виде бонусов. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский гранд следит за атакующим полузащитником «Челси» Кристофером Нкунку и крайним нападающим «Манчестер Юнайтед» Джейдоном Санчо.

При этом подчёркивается, что «нерадзурри» уверены в успехе сделки по трансферу Лукмана, который на текущий момент отказывается посещать предсезонные тренировки «Аталанты».

Материалы по теме Лукман пропустил две тренировки «Аталанты» после обвинений в адрес клуба

Самый дорогой трансфер в истории футбола: