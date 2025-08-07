Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Я бы не смог после этого домой прийти, в глаза жене смотреть». Павлюченко — о видео Дзюбы

«Я бы не смог после этого домой прийти, в глаза жене смотреть». Павлюченко — о видео Дзюбы
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал, что ему стыдно за некоторые поступки перед своей семьёй, и привёл в пример старое скандальное видео с футболистом Артёмом Дзюбой.

«Надо тоже понимать ответственность. Блин, у меня же дети есть. Дзюбе привет опять с его рукой. Я бы не смог после этого прийти домой, в глаза посмотреть детям, жене, родителям. Мне бы стыдно было. Не знаю, что бы я сделал. Одно дело, когда ребёнку годик-два. А когда у тебя дочке 18 лет, ну как? Я даже материться не могу. Хотя в последних играх я мог судью послать, крикнуть «Иди...» Мне потом дочка старшая говорит: «Ну, пап, так нельзя». Мне настолько стыдно было, я не мог ей два дня в глаза смотреть», — сказал Павлюченко в подкасте на YouTube-канале Smol Talk.

Интимное видео с участием Дзюбы появилось в сети в ноябре 2020 года. Тогда это вызвало большой общественный резонанс. После того скандала Дзюбу решили не вызывать в сборную России на ноябрьский сбор, а в «Зените» перед матчем с «Краснодаром» у него отобрали капитанскую повязку.

Материалы по теме
Фото
Слуцкий спародировал интимное видео Дзюбы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android