Стало известно, кого купит «Спартак» в случае неудачи с переходом Коко из «Торино»

Стало известно, кого купит «Спартак» в случае неудачи с переходом Коко из «Торино»
Московский «Спартак» достиг соглашения с центральным защитником «Галатасарая» Карлосом Куэстой. Красно-белые приобретут 26-летнего футболиста в случае, если не состоится сделка по переходу игрока «Торино» Сауля Коко. Об этом сообщает журналист Али Бозкурт на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент «Спартак» продолжает рассматривать Куэсту в качестве запасного варианта. Подчёркивается, что «Торино» требует у красно-белых € 20 млн за трансфер Коко.

Ранее СМИ сообщали, что московский клуб посчитал завышенной стоимость 26-летнего защитника «Торино», которого итальянский клуб оценил в € 18 млн.

За период выступлений в составе турецкого клуба Куэста принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

