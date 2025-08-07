Скидки
В «Торпедо-Владимир» отстранили игрока после поражения от 2DROTS в Кубке России — источник

В «Торпедо-Владимир» отстранили игрока после поражения от 2DROTS в Кубке России — источник
Главный тренер «Торпедо-Владимир» Аслан Засеев отстранил от тренировок с командой нападающего Михаила Земскова после поражения от медиафутбольного клуба 2DROTS в 1/256 финала Кубка России. Об этом сообщает телеграм-канал «Некласико»

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
06 августа 2025, среда. 20:15 МСК
2DROTS
Москва
Окончен
1 : 0
Торпедо-Владимир
Владимир
1:0 Фартуна – 90+4'    

Команды играли на стадионе «Москвич» в Москве. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты медиаклуба. На 90+4-й минуте единственный гол в матче забил 24-летний полузащитник Борис Фартуна.
По данным источника, главному тренеру «Торпедо-Владимир» не понравилась речь капитана команды в раздевалке после игры. Как сообщается, Земсков, по мнению Засеева, вносит негатив в команду.

