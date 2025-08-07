Скидки
Спарта П — Арарат-Армения, результат матча 7 августа 2025, счет 4:1, Лига конференций 2025/2026

«Арарат-Армения» уступил пражской «Спарте» в квалификации Лиги конференций
Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 между Чешской «Спартой» и армянским «Арарат-Армения». Команды играли на стадионе «ЭПЕТ Арена» (Прага, Чехия). Победу со счётом 4:1 праздновали хозяева поля.

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
07 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
Окончен
4 : 1
Арарат-Армения
Ереван, Армения
0:1 Balanta – 7'     1:1 Выдра – 25'     2:1 Кайринен – 33'     3:1 Кухта – 60'     4:1 Бирманчевич – 79'    

На седьмой минуте полузащитник Хуан Баланта вывел армянскую команду вперёд. На 25-й минуте защитник «Спарты» Патрик Выдра сравнял счёт. На 33-й минуте хавбек Каан Кайринен вывел хозяев вперёд. На 60-й минуте экс-форвард «Локомотива» Ян Кухта забил третий мяч чехов. На 79-й минуте защитник Велько Бирманчевич ударом с пенальти довёл счёт до крупного.

Ответная встреча между «Арарат-Армения» и «Спартой» запланирована на четверг, 14 августа. Команды сыграют на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» (Ереван, Армения). Победитель выйдет в четвёртый раунд квалификации Лиги конференций.

Календарь квалификации Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная сетка квалификации Лиги конференций сезона-2025/2026
