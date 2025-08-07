«Арарат-Армения» уступил пражской «Спарте» в квалификации Лиги конференций

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 между Чешской «Спартой» и армянским «Арарат-Армения». Команды играли на стадионе «ЭПЕТ Арена» (Прага, Чехия). Победу со счётом 4:1 праздновали хозяева поля.

На седьмой минуте полузащитник Хуан Баланта вывел армянскую команду вперёд. На 25-й минуте защитник «Спарты» Патрик Выдра сравнял счёт. На 33-й минуте хавбек Каан Кайринен вывел хозяев вперёд. На 60-й минуте экс-форвард «Локомотива» Ян Кухта забил третий мяч чехов. На 79-й минуте защитник Велько Бирманчевич ударом с пенальти довёл счёт до крупного.

Ответная встреча между «Арарат-Армения» и «Спартой» запланирована на четверг, 14 августа. Команды сыграют на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» (Ереван, Армения). Победитель выйдет в четвёртый раунд квалификации Лиги конференций.