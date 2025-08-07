Защитник «Челси» Колуилл порвал крестообразную связку на тренировке, его прооперировали

Защитник «Челси» Ливай Колуилл получил разрыв крестообразной связки колена на тренировке и уже перенёс операцию, сообщается на сайте лондонского клуба.

«Ливай Колуилл сегодня успешно прооперирован в связи с травмой передней крестообразной связки. 22-летний игрок вернулся в Кобхэм на предсезонную подготовку в начале этой недели, но, к сожалению, получил травму на тренировке.

Медицинское обследование подтвердило необходимость хирургического вмешательства. Теперь Леви начнёт восстановление под наблюдением медицинского штаба клуба в Кобхэме», — говорится в сообщении «Челси».

Колуиллу 22 года, в минувшем сезоне он провёл за «Челси» 43 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал две голевые передачи. В составе синих англичанин стал победителем Лиги конференций и клубного чемпионата мира в США.