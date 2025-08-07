«Левски» вырвал победу в матче ЛК с «Сабахом», забив на 90+8-й минуте

Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между «Левски» (София, Болгария) и «Сабахом» (Баку, Азербайджан). Игра проходила на стадионе «Виваком Арена (Георги Аспарухов)» в Софии. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 90+8-й минуте гол забил нападающий «Левски» Борислав Рупанов.

Ответная игра между «Сабахом» и «Левски» состоится 14 августа. Матч пройдёт на стадионе «Банк Республика Арена» (Масазыр, Азербайджан). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций «Сабах» прошёл «Петрокуб» с общим счётом 6:1. «Левски» уступил «Браге» во втором раунде квалификации Лиги Европы со счётом 0:1 по сумме двух встреч.

Самые большие стадионы мира: