Украинское «Полесье» вдесятером разгромило венгерский «Пакш» в Лиге конференций

Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 между украинским «Полесьем» и венгерским «Пакшем». Команды играли в городе Прешов (Словакия). Победу со счётом 3:0 праздновали номинальные хозяева поля.

На 41-й минуте полузащитник Александр Андриевский открыл счёт в матче. На 45+1-й минуте защитник Данил Бескоровайный удвоил преимущество «Полесья». На 59-й минуте полузащитник Богдан Леднев довёл счёт до крупного. На 90+2-й минуте защитник украинской команды Богдан Михайличенко получил красную карточку.

Ответная встреча между «Пакшем» и «Полесьем» запланирована на четверг, 14 августа. Команды сыграют на стадионе «Пакш» (Пакш, Венгрия). Победитель выйдет в четвёртый раунд квалификации Лиги конференций.