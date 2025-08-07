Скидки
Полесье — Пакш, результат матча 7 августа 2025, счет 3:0, Лига конференций 2025/2026

Украинское «Полесье» вдесятером разгромило венгерский «Пакш» в Лиге конференций
Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 между украинским «Полесьем» и венгерским «Пакшем». Команды играли в городе Прешов (Словакия). Победу со счётом 3:0 праздновали номинальные хозяева поля.

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
07 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Полесье
Житомир, Украина
Окончен
3 : 0
Пакш
Пакш, Венгрия
1:0 Андриевский – 41'     2:0 Бескоровайный – 45+1'     3:0 Леднев – 59'    
Удаления: Михайличенко – 90+2' / нет

На 41-й минуте полузащитник Александр Андриевский открыл счёт в матче. На 45+1-й минуте защитник Данил Бескоровайный удвоил преимущество «Полесья». На 59-й минуте полузащитник Богдан Леднев довёл счёт до крупного. На 90+2-й минуте защитник украинской команды Богдан Михайличенко получил красную карточку.

Ответная встреча между «Пакшем» и «Полесьем» запланирована на четверг, 14 августа. Команды сыграют на стадионе «Пакш» (Пакш, Венгрия). Победитель выйдет в четвёртый раунд квалификации Лиги конференций.

Календарь квалификации Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная сетка квалификации Лиги конференций сезона-2025/2026
