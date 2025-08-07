Скидки
«Шахтёр» не смог обыграть команду экс-тренера «Спартака» в матче отборочного раунда ЛЕ

Комментарии

«Шахтёр» сыграл вничью с греческим «Панатинаикосом» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча в Афинах завершилась со счётом 0:0.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
07 августа 2025, четверг. 21:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
0 : 0
Шахтёр
Украина

За «Панатинаикос» выступает российский голкипер Юрий Лодыгин, однако он не вошёл в заявку на матч. Греческий клуб возглавляет экс-тренер «Спартака» Руй Витория.

Ответная игра пройдёт 14 августа на нейтральном поле в польском Кракове.

«Шахтёр» во втором отборочном раунде Лиги Европы по сумме встреч переиграл турецкий «Бешикташ» (4:2, 2:0). «Панатинаикос» выступал во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов, где уступил шотландскому клубу «Рейнджерс» (0:2, 1:1).

