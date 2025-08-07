Скидки
«Астана» в гостях проиграла «Лозанне» в матче квалификации Лиги конференций

Комментарии

Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между швейцарской «Лозанной» и казахстанской «Астаной». Игра проходила на стадионе «де ла Туйер» в Лозанне. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
07 августа 2025, четверг. 21:15 МСК
Лозанна
Лозанна, Швейцария
Окончен
3 : 1
Астана
Астана, Казахстан
1:0 Roche – 24'     2:0 Сене – 43'     3:0 Айдини – 72'     3:1 Башич – 90'    

В середине первого тайма счёт в игре открыл полузащитник швейцарской команды Джейми Роше. На 43-й минуте нападающий Кали Сене укрепил преимущество «Лозанны». На 72-й минуте нападающий Альбан Айдини довёл счёт до разгромного. На 90-й минуте полузащитник Иван Башич сократил отставание гостей.

Ответная игра между «Астаной» и «Лозанной» состоится 14 августа. Матч пройдёт на стадионе «Астана-Арена» (Астана, Казахстан). Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
