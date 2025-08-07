«Астана» в гостях проиграла «Лозанне» в матче квалификации Лиги конференций

Завершился первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между швейцарской «Лозанной» и казахстанской «Астаной». Игра проходила на стадионе «де ла Туйер» в Лозанне. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В середине первого тайма счёт в игре открыл полузащитник швейцарской команды Джейми Роше. На 43-й минуте нападающий Кали Сене укрепил преимущество «Лозанны». На 72-й минуте нападающий Альбан Айдини довёл счёт до разгромного. На 90-й минуте полузащитник Иван Башич сократил отставание гостей.

Ответная игра между «Астаной» и «Лозанной» состоится 14 августа. Матч пройдёт на стадионе «Астана-Арена» (Астана, Казахстан). Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

