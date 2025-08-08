Результаты матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 7 августа

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В четверг, 7 августа, состоялись первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги конференций 7 августа:

«Кауно Жальгирис» (Литва) — «Арда» (Болгария) — 0:1;

«Русенборг» (Норвегия) — «Хаммарбю» (Швеция) — 0:0;

«Араз-Нахчыван» (Азербайджан) — «Омония» (Кипр) — 0:4;

«Арис» (Кипр) — АЕК (Греция) — 2:2;

«Милсами» (Молдавия) — «Виртус» (Сан-Марино) — 3:2;

«Баник Острава» (Чехия) — «Аустрия» В (Австрия) — 4:3;

«Силькеборг» (Дания) — «Ягеллония» (Польша) — 0:1;

АИК (Швеция) — «Дьёр» (Венгрия) — 2:1;

«Викинг» (Норвегия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 1:3;

«Рига» (Латвия) — «Бейтар» (Израиль) — 3:0;

«Левски» (Болгария) — «Сабах» (Азербайджан) — 1:0;

«Полесье» (Украина) — «Пакш» (Венгрия) — 3:0;

«Спарта» П (Чехия) — «Арарат-Армения» (Армения) — 4:1;

«Аз Алкмар» (Нидерланды) — «Вадуц» (Лихтенштейн) — 3:0;

«Дифферданж» (Люксембург) — «Левадия» (Эстония) — 2:3;

«Викингур» Г (Фарерские острова) — «Линфилд» (Северная Ирландия) — 2:1;

«Андерлехт» (Бельгия) — «Шериф» (Молдавия) — 3:0;

«Олимпия» Л (Словения) — «Эгнатия» (Албания) — 0:0;

«Лозанна» (Швейцария) — «Астана» (Казахстан) — 3:1;

«Университатя» Кр (Румыния) — «Спартак» Тр (Словакия) — 3:0;

«Балкани» (Косово) — «Шэмрок Роверс» (Ирландия) — 1:0;

«Лугано» (Швейцария) — «Целе» (Словения) — 0:5;

«Викингур» Р (Исландия) — «Брондбю» (Дания) — 3:0;

«Сент-Патрикс» (Ирландия) — «Бешикташ» (Турция) — 1:4;

«Партизан» (Сербия) — «Хайберниан» (Шотландия) — 0:2;

«Ракув» (Польша) — «Маккаби» Х (Израиль) — 0:1;

«Ларн» (Северная Ирландия) — «Санта-Клара» (Португалия) — 0:3;

«Хайдук» (Хорватия) — «Динамо» Т (Албания) — 2:1;

«Рапид» В (Австрия) — «Данди Юнайтед» (Шотландия) — 2:2.

Действующим победителем Лиги конференций является английский «Челси». В финале прошлого розыгрыша команда победила испанский «Бетис» со счётом 4:1.