Дембеле — фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal, Ямаль — второй, Кварацхелия — девятый

Известный сайт Goal составил рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» 2025 года после того, как журнал France Football объявил имена 30 футболистов, являющихся основными кандидатами на приз лучшему игроку минувшего сезона.

Первое место в этом списке занял нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле, который в прошедшем сезоне забил 35 голов и сделал 16 результативных передач в 53 матчах во всех турнирах. Парижский клуб выиграл чемпионат и Кубок Франции, а также Лигу чемпионов.

Топ-10 главных претендентов на «Золотой мяч» — 2025 по версии Goal:

  1. Усман Дембеле («ПСЖ», Франция);
  2. Ламин Ямаль («Барселона», Испания);
  3. Витинья («ПСЖ», Португалия);
  4. Рафинья («Барселона», Бразилия);
  5. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);
  6. Килиан Мбаппе ( «Реал» Мадрид, Франция);
  7. Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);
  8. Дезире Дуэ («ПСЖ», Франция);
  9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ», Грузия);
  10. Нуну Мендеш («ПСЖ», Франция).
