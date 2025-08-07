Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Баварии» отреагировали на информацию об интересе клуба к Джексону из «Челси»

В «Баварии» отреагировали на информацию об интересе клуба к Джексону из «Челси»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал информацию об интересе мюнхенского клуба к 24-летнему нападающему «Челси» Николасу Джексону.

«Определённо нет. Я никогда с ним не разговаривал», — приводит слова Эберля журналист Максимилиан Кох на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что немецкий гранд запросил данные о текущем статусе сенегальского форварда, цене и условиях покупки.

Нападающий перешёл в «Челси» из «Вильярреала» летом 2023 года. За этот период Джексон принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
«Бавария» может купить форварда «Челси» Николаса Джексона — Плеттенберг

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android