В «Баварии» отреагировали на информацию об интересе клуба к Джексону из «Челси»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал информацию об интересе мюнхенского клуба к 24-летнему нападающему «Челси» Николасу Джексону.

«Определённо нет. Я никогда с ним не разговаривал», — приводит слова Эберля журналист Максимилиан Кох на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что немецкий гранд запросил данные о текущем статусе сенегальского форварда, цене и условиях покупки.

Нападающий перешёл в «Челси» из «Вильярреала» летом 2023 года. За этот период Джексон принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

