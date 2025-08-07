Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 7 августа

Сегодня, 7 августа, состоялись первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Лиги Европы 7 августа:
«Фредрикстад» — «Мидтьюлланн» — 1:3;
«Линкольн» — «Ноа» — 1:1;
АЕК Ларнака — «Легия» — 4:1;
ЧФР Клуж — «Брага» — 1:2;
«Хеккен» — «Бранн» — 0:2;
ПАОК — «Вольфсберг» — 0:0;
«Панатинаикос» — «Шахтёр» — 0:0;
«Зриньски» — «Брейдаблик» — 1:1;
«Серветт» — «Утрехт» — 1:3;
ФКСБ — «Дрита» — 3:2.
Ответные матчи команд пройдут 12-14 августа.
Действующий победитель Лиги Европы — английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша турнира команда одержала победу над «Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом.