Стали известны имена игроков, которых Алонсо попросил на случай ухода Родриго из «Реала»

Стали известны имена игроков, которых Алонсо попросил на случай ухода Родриго из «Реала»
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо попросил у руководства «сливочных» двух футболистов на случай возможного ухода крайнего нападающего Родриго Гоэса из клуба. Интерес к бразильскому вингеру проявляют «Ливерпуль» и «ПСЖ». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, одним из этих игроков является правый нападающий Франко Мастантуоно, которого «Королевский клуб» приобрёл нынешним летом. Кроме того, испанский специалист заинтересован в переходе вингера «ПСЖ» Брэдли Баркола в «Реал».

В минувшем сезоне Баркола принял участие в 64 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

