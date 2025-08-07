Стали известны имена игроков, которых Алонсо попросил на случай ухода Родриго из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо попросил у руководства «сливочных» двух футболистов на случай возможного ухода крайнего нападающего Родриго Гоэса из клуба. Интерес к бразильскому вингеру проявляют «Ливерпуль» и «ПСЖ». Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, одним из этих игроков является правый нападающий Франко Мастантуоно, которого «Королевский клуб» приобрёл нынешним летом. Кроме того, испанский специалист заинтересован в переходе вингера «ПСЖ» Брэдли Баркола в «Реал».

В минувшем сезоне Баркола принял участие в 64 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

