Хет-трик Роналду помог «Аль-Насру» разгромить португальский «Риу Аве» в товарищеском матче
Саудовский «Аль-Наср» обыграл португальский «Риу Аве» в товарищеском матче. Встреча в Фару (Португалия) завершилась со счётом 4:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
07 августа 2025, четверг. 22:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
4 : 0
Риу Аве
Вила-ду-Конде, Португалия
1:0 Симакан – 15' 2:0 Роналду – 44' 3:0 Роналду – 63' 4:0 Роналду – 68'
40-летний Криштиану Роналду оформил хет-трик, отличившись на 44-й, 63-й и 68-й минутах (с пенальти). Ещё один мяч забил Мохамед Симакан (15).
«Аль-Наср» 10 августа сыграет с испанской «Альмерией». 19 августа команда Криштиану Роналду встретится с «Аль-Иттихадом» в матче за Суперкубок Саудовской Аравии.
Криштиану Роналду выступает в составе «Аль-Насра» с января 2023 года. Всего на счету пятикратного обладателя «Золотого мяча» 93 гола и 19 результативных передач в 105 официальных встречах за саудовский клуб.
