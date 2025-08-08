Скидки
Журналист Альварес: «Барселона» продлит контракт с воспитанником, отступные — € 500 млн

Каталонская «Барселона» собирается продлить контракт с полузащитником Марком Берналем. Как сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес в соцсети X, новое соглашение с 18-летним опорным полузащитником будет подписано в августе текущего года.

По данным источника, срок действия нового контракта Берналя с сине-гранатовыми составит четыре года — до лета 2029-го. В качестве суммы отступных в договоре будет прописан пункт в размере € 500 млн. Действующее соглашение испанца с клубом истекает летом 2026 года.

Марк Берналь является воспитанником «Барселоны». На его счету три матча за основную команду сине-гранатовых в трёх стартовых турах Ла Лиги сезона-2024/2025. Все остальные матчи прошлого сезона опорник пропустил из-за разрыва крестообразных связок колена.

