Мадридский «Реал» намерен пролонгировать трудовое соглашение с 21-летним центральным нападающим Гонсало Торресом до 2030 года. «Сливочные» хотят увеличить сумму отступных в его контракте до € 1 млрд. На текущий момент она составляет € 50 млн. Об этом сообщает AS.
По информации источника, обе стороны согласились на указанные условия. Интерес к Торресу проявляют клубы из чемпионата Англии.
21-летний форвард принял участие в шести матчах клубного чемпионата мира, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: