Главная Футбол Новости

«Реал» продлит контракт с форвардом Торресом до 2030 года с отступными в € 1 млрд — AS

Мадридский «Реал» намерен пролонгировать трудовое соглашение с 21-летним центральным нападающим Гонсало Торресом до 2030 года. «Сливочные» хотят увеличить сумму отступных в его контракте до € 1 млрд. На текущий момент она составляет € 50 млн. Об этом сообщает AS.

По информации источника, обе стороны согласились на указанные условия. Интерес к Торресу проявляют клубы из чемпионата Англии.

21-летний форвард принял участие в шести матчах клубного чемпионата мира, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

