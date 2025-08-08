Скидки
«Манчестер Юнайтед» оценивает Антони в € 40 млн, игрок интересен «Бенфике» — Goal

«Бенфика» сделала запрос в «Манчестер Юнайтед» по поводу аренды крайнего нападающего «красных дьяволов» Антони нынешним летом. Однако манкунианцы настаивают на продаже 25-летнего вингера. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, на текущий момент в «Манчестер Юнайтед» не обращались с целью полноценного трансфера Антони, которого клуб оценивает в сумму около € 40 млн.

Подчёркивается, что в услугах игрока заинтересован «Бетис», где он провёл вторую часть минувшего сезона на правах аренды. Нападающий также хочет перейти в испанскую команду. Однако «огурцы» не могут заплатить запрашиваемую англичанами сумму.

В составе «красных дьяволов» Антони принял участие в 96 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

