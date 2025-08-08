Фабрицио Романо назвал двух игроков, которые точно покинут «Челси» этим летом

Форварды Николас Джексон и Кристофер Нкунку точно покинут команду в летнее трансферное окно. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сенегалец станет очередным участником «домино форвардов» на трансферном рынке.

По данным источника, уход Джексона и Нкунку из «Челси» состоится с ближайшее время, это совместное решение и клуба, и игроков. Сообщается, что на Джексона претендуют «Ньюкасл» и клубы итальянской Серии А, к которым может присоединиться «Тоттенхэм» (в случае ухода бразильца Ришарлисона).

Текущим летом атаку «Челси» усилили форварды Лиам Делап («Ипсвич») и Жоао Педро («Брайтон»), а также вингеры Джейми Гиттенс («Боруссия» Дортмунд) и Эстевао («Палмейрас»). Из аренды вернулись игроки атаки Рахим Стерлинг («Арсенал») и Армандо Бройя («Эвертон»).