Роналду сделал публикацию после матча с его хет-триком в ворота «Риу Аве»

Комментарии

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал сообщение на своей странице в социальной сети X после разгромной победы в товарищеском матче с «Риу Аве» (4:0). В этой игре 40-летний футболист оформил хет-трик.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
07 августа 2025, четверг. 22:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
4 : 0
Риу Аве
Вила-ду-Конде, Португалия
1:0 Симакан – 15'     2:0 Роналду – 44'     3:0 Роналду – 63'     4:0 Роналду – 68'    

«Продолжаем работать, ещё многое предстоит сделать», — написал португальский форвард.

Роналду выступает в составе «Аль-Насра» с января 2023 года. Всего на счету пятикратного обладателя «Золотого мяча» 93 гола и 19 результативных передач в 105 официальных встречах за саудовский клуб. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

