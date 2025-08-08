Роналду сделал публикацию после матча с его хет-триком в ворота «Риу Аве»

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал сообщение на своей странице в социальной сети X после разгромной победы в товарищеском матче с «Риу Аве» (4:0). В этой игре 40-летний футболист оформил хет-трик.
«Продолжаем работать, ещё многое предстоит сделать», — написал португальский форвард.
Роналду выступает в составе «Аль-Насра» с января 2023 года. Всего на счету пятикратного обладателя «Золотого мяча» 93 гола и 19 результативных передач в 105 официальных встречах за саудовский клуб. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
Роналду вынес торт шеф-повару «Аль-Насра» на день рождения:
