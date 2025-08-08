Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн назвал причину, по которой не забил пенальти «Тоттенхэму» в товарищеском матче

Гарри Кейн назвал причину, по которой не забил пенальти «Тоттенхэму» в товарищеском матче
Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн объяснил, почему не смог реализовать пенальти в товарищеском матче с «Тоттенхэмом», за который играл большую часть карьеры.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
07 августа 2025, четверг. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
4 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 Кейн – 12'     2:0 Коман – 61'     3:0 Карл – 74'     4:0 Майк – 80'    

Игра «Баварии» и «Тоттенхэма» проходила на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. Кейн забил один из голов, но не стал его праздновать. Позднее Гарри не реализовал 11-метровый удар.

«Рад, что это произошло в товарищеском матче. Я поскользнулся. В футболе иногда происходят вещи, которые ты не можешь контролировать», — приводит слова Кейна после матча страница Bayern & Germany в социальной сети Х.

Материалы по теме
Гол Кейна помог «Баварии» разгромить «Тоттенхэм» в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android