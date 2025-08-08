Гарри Кейн назвал причину, по которой не забил пенальти «Тоттенхэму» в товарищеском матче

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн объяснил, почему не смог реализовать пенальти в товарищеском матче с «Тоттенхэмом», за который играл большую часть карьеры.

Игра «Баварии» и «Тоттенхэма» проходила на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. Кейн забил один из голов, но не стал его праздновать. Позднее Гарри не реализовал 11-метровый удар.

«Рад, что это произошло в товарищеском матче. Я поскользнулся. В футболе иногда происходят вещи, которые ты не можешь контролировать», — приводит слова Кейна после матча страница Bayern & Germany в социальной сети Х.