Романо рассказал о планах «Челси» на фоне тяжёлой травмы Колуилла

«Челси» не задействовал «чрезвычайный план» по подписанию нового центрального защитника в связи с травмой Ливая Колуилла, разорвавшего переднюю крестообразную связку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, лондонский клуб в полной мере доверяет нынешнему составу, в том числе потому, что на минувшей неделе к команде присоединился Йоррел Хато, способный сыграть как на позиции крайнего защитника, так и центрального.

В минувшем сезоне Колуилл принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

