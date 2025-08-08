Аршавин рассказал, как ЦСКА может закрыть Даку без Виллиана Роши в матче 4-го тура РПЛ

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился ожиданиями от матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Рубином». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встреча запланирована на субботу, 9 августа.

— ЦСКА будет тяжело против Даку без Виллиана Роши?

— Да, очень. Мирлинд в полном порядке — и вверху, и внизу, и за спину бежит. Как раз второго человека в центре обороны будет не хватать ЦСКА. Возможно, Челестини пойдёт на следующее: Мойзеса задвинет в середину, который, как и Игорь Дивеев, держит физическую борьбу, да и по скорости бразилец тоже не уступит, а Данила Кругового вернёт на левый фланг, — предположил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша близок к переходу в «Аль-Джазиру» из ОАЭ за € 6 млн. Во всех четырёх матчах армейцев на старте сезона соотечественник Роши Мойзес располагался на левом фланге обороны. Коллега Мойзеса по амплуа Данил Круговой выходил на позиции полузащитника.