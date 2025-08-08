Скидки
Тер Штеген отказался пускать врачей «Барселоны» в свой дом – Sport.es

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отказался принимать врачей каталонской «Барселоны» у себя дома после операции, которую он перенёс в Бордо, сообщает Sport.es.

После возвращения в Барселону, когда медики «Барселоны» выразили желание посетить частный дом тер Штегена, чтобы лично убедиться в ходе восстановления, вратарь категорически отказался. Он дал понять, что ни при каких обстоятельствах не допустит визита клубных врачей в свой дом для проверки состояния здоровья.

Тем не менее, игрок продолжает соблюдать назначенный план реабилитации и появляется на базе клуба. Всё проходит по расписанию и без нарушений, но исключительно на территории клуба.

Ранее сине-гранатовые официально объявили о лишении немецкого игрока капитанской повязки в связи с дисциплинарным разбирательством.

