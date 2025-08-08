Стало известно, кто в «ПСЖ» настаивает на уходе Доннаруммы

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш в своих обсуждениях с руководителями париажн отклонил идею о ротации в воротах в этом сезоне настаивает на уходе действующего первого номера команды Джанлуиджи Доннаруммы на фоне потенциального приобретения голкипера «Лилля» Люкой Шевалье. Об этом сообщает журналист авторитетного издания L'Equipe Лоик Танзи.

По информации источника, Кампуш уже заверил Шевалье, что француз прибудет в команду в статусе первого номера среди вратарей. Также отмечается, что состоялась беседа между главным тренером парижан Луисом Энрике и Шевалье, где обсуждались качества француза и его способность стать вратарём очень высокого уровня. Однако утверждается, что Энрике никогда не упоминал роль Шевалье в клубной иерархии.

Подчёркивается, что окружение Доннаруммы работает над уходом игрока уже несколько месяцев, так как переговоры о продлении зашли в тупик

Ранее сообщалось, что Шевалье близок к переходу в «ПСЖ». Клуб готов заплатить за француза € 40 млн.

