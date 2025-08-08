Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, кто в «ПСЖ» настаивает на уходе Доннаруммы

Стало известно, кто в «ПСЖ» настаивает на уходе Доннаруммы
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш в своих обсуждениях с руководителями париажн отклонил идею о ротации в воротах в этом сезоне настаивает на уходе действующего первого номера команды Джанлуиджи Доннаруммы на фоне потенциального приобретения голкипера «Лилля» Люкой Шевалье. Об этом сообщает журналист авторитетного издания L'Equipe Лоик Танзи.

По информации источника, Кампуш уже заверил Шевалье, что француз прибудет в команду в статусе первого номера среди вратарей. Также отмечается, что состоялась беседа между главным тренером парижан Луисом Энрике и Шевалье, где обсуждались качества француза и его способность стать вратарём очень высокого уровня. Однако утверждается, что Энрике никогда не упоминал роль Шевалье в клубной иерархии.

Подчёркивается, что окружение Доннаруммы работает над уходом игрока уже несколько месяцев, так как переговоры о продлении зашли в тупик

Ранее сообщалось, что Шевалье близок к переходу в «ПСЖ». Клуб готов заплатить за француза € 40 млн.

Материалы по теме
Стали известны имена игроков, которых Алонсо попросил на случай ухода Родриго из «Реала»

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android