Генич назвал игроков, которые выпадают из игры на старте сезона в «Зените»

Футбольный комментатор и спортивный журналист Константин Генич поделился мнением о старте сезона-2025/2026 для санкт-петербургского «Зенита», перечислив игроков, которые выпадают и, наоборот, выделяются.

«Зенит» нормально стартовал в чемпионате. Конечно, пока в игре команды больше преобладает академичность, могут выпадать Вендел, пропустивший предсезонную подготовку, Кассьерра, Мостовой, Глушенков и Жерсон. «Зенит» должен понимать: стоя сейчас никого не обыграет, все соперники против них окапываются. Чтобы показывать потенциал, надо демонстрировать скорость игры. Почему Мантуан или Педро выделяются? Потому что включают скорость. Остальные же действуют академично, это бросается в глаза», — сказал Генич «Матч ТВ».

На данный момент по итогам трёх туров РПЛ сине-бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице. В активе подопечных Сергея Семака 5 очков.

Легионеры на контракте с «Зенитом»: