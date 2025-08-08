Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич назвал игроков, которые выпадают из игры на старте сезона в «Зените»

Генич назвал игроков, которые выпадают из игры на старте сезона в «Зените»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный комментатор и спортивный журналист Константин Генич поделился мнением о старте сезона-2025/2026 для санкт-петербургского «Зенита», перечислив игроков, которые выпадают и, наоборот, выделяются.

«Зенит» нормально стартовал в чемпионате. Конечно, пока в игре команды больше преобладает академичность, могут выпадать Вендел, пропустивший предсезонную подготовку, Кассьерра, Мостовой, Глушенков и Жерсон. «Зенит» должен понимать: стоя сейчас никого не обыграет, все соперники против них окапываются. Чтобы показывать потенциал, надо демонстрировать скорость игры. Почему Мантуан или Педро выделяются? Потому что включают скорость. Остальные же действуют академично, это бросается в глаза», — сказал Генич «Матч ТВ».

На данный момент по итогам трёх туров РПЛ сине-бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице. В активе подопечных Сергея Семака 5 очков.

Материалы по теме
Генич высказал мнение, в чём заключаются проблемы «Спартака»

Легионеры на контракте с «Зенитом»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android