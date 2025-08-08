Месси и Роналду второй год подряд не попали в список номинантов на «Золотой мяч»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси и форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не попали в список номинантов на на «Золотой мяч» — 2025, который был объявлен журналом France Football 8 августа.

Сообщается, Месси и Роналду второй год не попали в список претендентов на престижную награду. Месси является рекордсменом по количеству «Золотых мячей». Он выигрывал трофей восемь раз. Роналду, в свою очередь, выигрывал «Золотой мяч» пять раз.

Список претендентов на награду в 2025 году состоит из 30 игроков. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт 22 сентября в Париже. В минувшем году «Золотой мяч» получил полузащитник «Манчестер Сити» Родри.