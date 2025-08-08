Скидки
Павлюченко назвал футболиста, который был круче Роналду и Месси

Комментарии

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о футболисте, который был круче звёзд футбола — известных нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Даже если сравнить в игровом плане Месси, Криштиану или Зидана — я назвал бы Зидана. Как он работал с мячом, его скорость, как он делал эти переступы. Мне кажется, Зидан ещё круче был», — сказал Павлюченко в в подкасте Фёдора Смолова на YouTube-канале Smol Talk.

Напомним, в активе Криштиану Роналду и Лионеля Месси 13 «Золотых мячей» — престижнейших индивидуальных наград в мировом футболе. Восемь из них завоевал аргентинец, пять на счету португальца.

