Генич высказался о фаворите матча «Зенита» с «Ахматом» на фоне назначения Черчесова

Футбольный комментатор и спортивный журналист Константин Генич поделился мыслями о предстоящем матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги, где санкт-петербургский «Зенит» сыграет с «Ахматом», который на днях возглавил известный тренер Станислав Черчесов.

«Зенит» остаётся фаворитом матча с «Ахматом». Но Черчесов что‑то придумает, чтобы поймать игроков соперника в капканы, реализовать что‑то своё. Не удивлюсь, если «Ахмат» отберёт очки у сине‑бело‑голубых», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Игра между грозненским клубом и сине-бело-голубыми состоится 9 августа на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. На данный момент у «Ахмата» нет ни одного очка на старте сезона-2025/2026, команда Черчесова (в первых трёх турах ею руководил Александр Сторожук) располагается на 13-м месте. «Зенит» идёт седьмым в турнирной таблице, набрав пять очков.

