Бывший форвард «Реала» Мариано стал игроком «Алавеса» после года без футбола

Бывший нападающий мадридского «Реала», воспитанник «сливочных» Мариано Диас официально перешёл в испанский «Алавес» на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба баскского клуба.

Отметим, 32-летний доминиканский форвард с лета 2024 года находился без клуба после того, как его контракт с последним клубом — «Севильей» — подошёл к концу. Мариано приехал на базу «Алавеса» для тренировок с «лисицами» ещё в начале предсезонной подготовки в середине июля этого года и убедил руководство и главного тренера Эдуардо Коудета в своей профессиональной подготовке, после чего получил двухлетний контракт.

Диас в раннем возрасте оказался в системе «Реала» и до 2017 года не покидал мадридский клуб. Тогда форвард был продан французскому «Лиону» за € 8 млн. Через год «Реал» выкупил Диаса обратно за € 21,5 млн. До лета 2023 года Мариано играл за «Королевский клуб» после чего отправился на год в «Севилью».

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века: