Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший форвард «Реала» Мариано стал игроком «Алавеса» после года без футбола

Бывший форвард «Реала» Мариано стал игроком «Алавеса» после года без футбола
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий мадридского «Реала», воспитанник «сливочных» Мариано Диас официально перешёл в испанский «Алавес» на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба баскского клуба.

Отметим, 32-летний доминиканский форвард с лета 2024 года находился без клуба после того, как его контракт с последним клубом — «Севильей» — подошёл к концу. Мариано приехал на базу «Алавеса» для тренировок с «лисицами» ещё в начале предсезонной подготовки в середине июля этого года и убедил руководство и главного тренера Эдуардо Коудета в своей профессиональной подготовке, после чего получил двухлетний контракт.

Диас в раннем возрасте оказался в системе «Реала» и до 2017 года не покидал мадридский клуб. Тогда форвард был продан французскому «Лиону» за € 8 млн. Через год «Реал» выкупил Диаса обратно за € 21,5 млн. До лета 2023 года Мариано играл за «Королевский клуб» после чего отправился на год в «Севилью».

Материалы по теме
«Реал» продлит контракт с форвардом Торресом до 2030 года с отступными в € 1 млрд — AS

Почему «Реал Мадрид» — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android