Тюкавин рассказал, что ему понравилось в Китае

Тюкавин рассказал, что ему понравилось в Китае
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своей поездке в Китае.

— Что понравилось и запомнилось в Китае? К Слуцкому не заезжали?
— К Слуцкому не заезжали, но много всего понравилось. Необычная станция метро, когда поезд въезжает в жилой дом. Советую попробовать национальное блюдо хот пот, но не есть его каждый день, — сказал Тюкавин в эфире «Матч ТВ».

Сейчас Тюкавин восстанавливается от повреждения, которое получил в прошлом сезоне. Футболист получил травму крестообразных связок колена в 19-м туре чемпионата России — 2024/2025 с «Ростовом» (1:1). Форвад выступает за «Динамо» с 2021 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2030 года.

