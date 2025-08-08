Генич назвал три матча, которые определят судьбу Станковича в «Спартаке»

Известный комментатор и журналист Константин Генич высказался о будущем главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Как бы с «Локомотивом» ни сыграли, отставка не случится. Допускаю, что до конца лета это может произойти, ключевыми для Станковича будут три ближайшие игры чемпионата. Для тренера совершили приобретения, это серьезные трансферы, с ним продлили контракт — оказали доверие, но в ожиданиях было девять очков, а в таблице только четыре. При этом команда не играет в силу своего потенциала, не показывает то, что было прошлой осенью. Судьбоносными для Деяна станут матчи с «Локомотивом», «Зенитом» и «Рубином», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

После трёх туров чемпионата России «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице, записав в свой актив четыре очка. В следующем туре «Спартак» встретится с «Локомотивом». Матч состоится 9 августа. После этого команда сыграет с «Зенитом» и «Рубином». Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года.