Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич назвал три матча, которые определят судьбу Станковича в «Спартаке»

Генич назвал три матча, которые определят судьбу Станковича в «Спартаке»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор и журналист Константин Генич высказался о будущем главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Как бы с «Локомотивом» ни сыграли, отставка не случится. Допускаю, что до конца лета это может произойти, ключевыми для Станковича будут три ближайшие игры чемпионата. Для тренера совершили приобретения, это серьезные трансферы, с ним продлили контракт — оказали доверие, но в ожиданиях было девять очков, а в таблице только четыре. При этом команда не играет в силу своего потенциала, не показывает то, что было прошлой осенью. Судьбоносными для Деяна станут матчи с «Локомотивом», «Зенитом» и «Рубином», — приводит слова Генича «Матч ТВ».

После трёх туров чемпионата России «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице, записав в свой актив четыре очка. В следующем туре «Спартак» встретится с «Локомотивом». Матч состоится 9 августа. После этого команда сыграет с «Зенитом» и «Рубином». Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года.

Материалы по теме
«В «Спартаке» вместо структуры не видишь ничего». Нагучев — о Станковиче, Карпине и РПЛ
Эксклюзив
«В «Спартаке» вместо структуры не видишь ничего». Нагучев — о Станковиче, Карпине и РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android