«Манчестер Сити», «Челси» и «Бавария» следят за ситуацией вокруг Доннаруммы — источник

Итальянскому голкиперу Джанлуиджи Доннарумме дали понять, что он должен покинуть «Пари Сен-Жермен», и в ближайшую неделю ситуация прояснится. В гонке за вратаря участвуют «Манчестер Сити», «Челси» и «Бавария», сообщает Football Italia.

По данным источника, в ближайшие дни «Манчестер Сити» готов активно включиться в борьбу за вратаря. Также на днях интерес проявляла «Бавария». «Челси» следит за ситуацией, но пока не предпринял никаких официальных шагов по поводу трансфера вратаря сборной Италии.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш настаивает на уходе действующего первого номера команды Джанлуиджи Доннаруммы на фоне потенциального приобретения голкипера «Лилля» Люкой Шевалье.

