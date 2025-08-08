В «Аль-Насре» объяснили трансфер Жоау Феликса из «Челси»

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш поделился информацией о переходе португальского нападающего Жоау Феликса из «Челси» в саудовский клуб.

«Он был футболистом «Челси» и был доступен на трансферном рынке, что означало возможность его перехода как в «Аль-Наср», так и в другую команду, в зависимости от предложений. Я верю в его способности, они соответствуют моему атакующему стилю игры. В прошлом году я пытался пригласить его в «Аль-Хиляль», но он выбрал «Челси». Сейчас он подписал контракт с «Аль-Насром», и я считаю, что это правильный выбор, так как здесь он имеет возможность сосредоточиться на футболе, без влияния других факторов. В Саудовской Аравии нет алкоголя и ночной жизни, он будет сосредоточен только на игре и времени с семьёй», — приводит слова Жезуша O Jogo.

В конце июля «Аль-Наср» официально подтвердил переход 25-летнего португальца из «Челси» за сумму, составившую € 30 млн плюс € 20 млн в качестве бонусов. Ранее интерес к игроку проявляла «Бенфика». Кроме выступлений за «Челси», Феликс известен игрой в «Бенфике», «Атлетико», «Барселоне» и «Милане».

