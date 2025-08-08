Генич – о «Спартаке»: не складывается впечатление, что Станкович знает, как выбраться

Известный комментатор и журналист Константин Генич оценил перспективы «Спартака» в нынешнем сезоне под руководством Деяна Станковича.

«Спартак» — такая команда, что спрогнозировать непросто. Если скажу, что он способен исправить ситуацию, значит, верю на 100%, если скажу, что не способен, значит, я в Станковиче разуверился. Результат может качнуться в любую сторону, у нас такой чемпионат, где у команд нет сумасшедшей разницы.

Не складывается впечатление, что всё идёт по плану Станковича, что он знает, как выбраться, иначе команда показывала бы более уверенный и стабильный футбол. Если «Спартак» поймает кураж, может обыграть кого угодно и даже взять девять очков в трех ближайших турах, — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Ранее Генич предположил, что судьбу Станковича в «Спартаке» определят ближайшие три матча чемпионата России.

После трёх туров РПЛ «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице, записав в свой актив четыре очка. В следующем туре «Спартак» встретится с «Локомотивом». Матч состоится 9 августа.