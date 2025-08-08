Колумбиец Руис вылетел в Москву для завершения перехода в ЦСКА

24-летний крайний нападающий колумбийского клуба «Мильонариос» Даниэль Руис вылетел в Москву для завершения трансфера в ЦСКА.

Об этом стало известно, когда колумбиец опубликовал на своей странице в соцсетях фотографию со своей спутницей из самолёта.

Фото: Соцсети Даниэля Руиса

Ранее стало известно, что «Мильонариос» отравил вингера в стан армейцев в годовую аренду с обязательством последующей покупки при выполнении определённых условий.

Руис подписал контракт с клубом «Мильонариос» после перехода из «Форталезы» в январе 2021 года, сначала на условиях аренды, а затем в зимнее трансферное окно 2022 года — на постоянной основе. За время пребывания в команде нападающий сыграл 196 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 33 результативные передачи. Текущий контракт футболиста с клубом действует до лета 2027 года. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 1,4 млн.

