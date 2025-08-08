«На асфальте, без бутс». Павлюченко — о том, как его поколение играло в футбол в детстве

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Тоттенхэма», а ныне тренер «Родины»-2 Роман Павлюченко вспомнил, как его поколение играло в футбол в детстве. Павлюченко родился 15 декабря 1981 года в посёлке Мостовской Краснодарского края. С 2002 по 2008 год Роман играл за «Спартак», потом перешёл в лондонский «Тоттенхэм». В 2012-м форвард вернулся в Россию, подписав контракт с «Локомотивом».

«У нас не было ни телефонов, ни гаджетов. Мы со школы пришли, какие уроки – брали мяч. Телефонов не было, но мы как-то собирались во дворе, и пока родители там тебя не вытащат, ты играешь. На асфальте играли, придёшь – всё в крови! Ни бутс, ничего не было. Ну мы настолько любили это. Это сейчас футболисты: нифига ещё ничего не добился – уже, блин, хочу контракт, хочу деньги. Блин, а ты никто. Есть такие, понимаешь», — сказал Павлюченко в подкасте Фёдора Смолова на YouTube-канале Smol Talk.

В 2021 году Павлюченко объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это личными и семейными обстоятельствами.