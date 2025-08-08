Экс-вратарь «Реала» и «Атлетико» перешёл в клуб из чемпионата Ирана после года без футбола

Иранский «Эстегляль» сообщил о подписании контракта с 38-летним испанским вратарём Антонио Аданом. Игрок, перешедший в иранский клуб на правах свободного агента, заключил соглашение на один сезон.

С июля 2024 года Адан не имел клуба после ухода из лиссабонского «Спортинга». Ранее он также играл за «Атлетико», «Бетис», «Кальяри» и «Реал», где и начал свою карьеру.

За время своей карьеры вратарь провёл 432 матча во всех турнирах, пропустив 511 голов. Также в его активе 156 матчей без пропущенных мячей. В составе «Реала» Адан выиграл чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны. В период карьеры в «Атлетико» испанец завоевал лишь Суперкубок УЕФА. За время игры в «Бетисе» Антонио сумел выиграть чемпионство в Сегунде. Больше всего трофеев у Адана в составе «Спортинга»: два титула чемпиона Португалии, два Суперкубка страны и один Кубок португальской лиги. В 2020-м Адан становился голкипером года в Примейре.

