Павлюченко рассказал о главной трудности в первые годы карьеры в «Тоттенхэме»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о самом сложном этапе своей карьеры в лондонском «Тоттенхэме», куда форвард отправился в 2008 году из «Спартака». Как сообщает Transfermarkt, переход стоил англичанам € 17,4 млн.

— Как тебе жизнь в Лондоне?

— Было тяжело. Ну, наверное, года два первые, потому что язык не знал. Была большая проблема, это вот как раз язык. Жене очень нравилось. Ну, она сразу пошла у меня учиться, язык изучать. Ребёнок у меня вообще за полгода всё выучил, она маленькая, сколько там, четыре годика всего было. Быстро выучила. Вот мне было чуть сложнее. Я же в команде первые года два не общался, не понимал ничего. У меня был переводчик первые шесть месяцев, потом мне его запретили. Я думаю: как же буду общаться? Начал брать учителя, англичанина. После тренировок приезжал ко мне домой. Мы с ним и разговаривали, и читали, и писали, и общались. И вот где-то вот после двух лет я уже потихоньку начал общаться, понимать, и установки понимать. А вот первые два года, блин, они были настолько сложные. И всё время хотелось домой. Друзья все там. Некомфортно мне было, хотя команда, ребята были классные, — сказал Павлюченко в подкасте Фёдора Смолова на YouTube-канале Smol Talk.

За период карьеры в Англии Роман сыграл 113 матчей, в которых забил 42 гола и отдал 10 результативных передач. В составе «шпор» Павлюченко не выиграл трофеев, но становился лучшим бомбардиром Кубка английской лиги сезона-2008/2009. Зимой 2012 года форвард покинул Англию, перебравшись в московский «Локомотив».

