В «Лос-Анджелесе» объяснили, зачем подписали Сон Хын Мина

Сопрезидент и генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Джон Торрингтон рассказал, почему американский клуб подписал корейского нападающего Сон Хын Мина. О переходе Сона стало известно накануне, 6 августа.

«Сонни — мировая знаменитость и один из самых динамичных и опытных игроков в мировом футболе. Его амбиции, способности и характер идеально соответствуют нашим ценностям в «Лос-Анджелесе». Мы гордимся тем, что он выбрал нас для следующего этапа своей выдающейся карьеры. Сонни — прирождённый победитель и человек мирового уровня, и мы уверены, что он поднимет наш клуб на новый уровень и вдохновит наше сообщество — как на поле, так и за его пределами», — приводит слова Торрингтона официальный сайт «Лос-Анджелеса».

Сон Хын Мин является воспитанником «Сеула» и «Гамбурга», на взрослом уровне он также выступал за «Байер». Состав «шпор» Сон пополнил в 2015 году, за это время футболист принял участие в 454 матчах, забил 173 гола и отдал 101 результативную передачу. В составе лондонцев он завоевал один титул — Лигу Европы в сезоне-2024/2025.