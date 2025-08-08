Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Люка Шевалье переходит в «ПСЖ», сделка оформлена за более чем € 40 млн — Романо

Люка Шевалье переходит в «ПСЖ», сделка оформлена за более чем € 40 млн — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Французский вратарь «Лилля» Люка Шевалье переходит в «Пари Сен-Жермен» за более, чем € 40 млн. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, соглашение между клубами о трансфере французского вратаря было достигнуто. Контракт будет подписан на пять лет. Отмечается, что медицинские тесты состоятся на этой неделе.

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш намерен в ближайшее время продать действующего голкипера команды Джанлуиджи Доннарумму.

В минувшем сезоне Шевалье провёл 34 матча в Лиге 1, в 11 из которых отыграл «на ноль». В Лиге чемпионов вратарь пропустил 13 мячей в 10 встречах. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
Стало известно, кто в «ПСЖ» настаивает на уходе Доннаруммы

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android